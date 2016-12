Facebook

Superbike: Leon Haslam "vola" in Superpole La dodicesima e penultima Superpole della stagione ha visto Leon Haslam assicurarsi la prima casella di partenza per le due gare di 21 giri in programma al Circuit de Nevers Magny-Cours. Per il pilota di Derby si tratta della seconda pole della stagione e soltanto la terza della sua lunga carriera in Superbike. Un successo ottenuto nonostante quel pizzico di dramma che solitamente arriva insieme alla pioggia, soprattutto in qualifica. >