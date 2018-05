Facebook

Superbike, Leon Haslam riporta in pista la "Elf" del padre Elf ha voluto festeggiare i 50 anni della sua storia presentandosi a Imola, prima tappa italiana del Mondiale Superbike, con una grafica speciale affidata al team Puccetti. Le Kawasaki della squadra italiana sono colorate come la storica Elf 500 impegnata con il suo rivoluzionario monobraccio anteriore nel Mondiale della classe regina degli anni '80. Uno dei suo piloti fu Ron Haslam e oggi suo figlio Leon riporta in pista, da wild card insieme al pilota titolare Razgatlioglu, quei colori. Per la felicità degli appassionati più nostalgici. >