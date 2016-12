Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Superbike, la Kawasaki fa festa in Germania Il circuito di Schotten, in Germania, si è tinto di verde per i Kawasaki Days, organizzati per celebrare i 40 anni della filiale tedesca della Casa di Akashi. Ospite d'onore è stato Jonathan Rea, leader del Mondiale Superbike e a un passo dal titolo, affiancato da alcune vecchie glorie della Kawasaki come Kork Ballington e Anton Mang. Tutti in pista con mezzi storici come le 900 Z1, Z1300, Z1000Fl, Z750 Turbo e le futuristiche Ninja H2 e H2R. La più ammirata, però, è stata la KR500 a due tempi usata da Ballington nella classe 500. >