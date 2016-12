Facebook

Superbike, l'ultimo test è firmato Yamaha Ultima sessione di test a Phillip Island, alla vigilia del primo impegno stagionale in Superbike. Pista asciutta ma qualche interruzione a causa di qualche caduta. Il più veloce in pista, nonostante una scivolata ad inizio sessione, è stato Sylvain Guintoli. Il pilota della Yamaha ha preceduto il campione in carica Jonathan Rea per solo un decimo e mezzo. Terzo tempo per Alex Lowes. Quarto crono per Sykes, che era stato il più veloce lunedì. >