Superbike: Kawasaki piglia tutto. Doppietta Rea, Sofuoglu campione Rea (Kawasaki Racing Team) completa così la sua quinta doppietta stagionale, portando a 22 il numero di podi in stagione a pari merito con Troy Bayliss, il quale riuscì nella stessa impresa nel 2002. Un bel colpo per Jonathan, che si ritrova ancora con due gare da disputare... Invece, prima della stagione 2015, Kenan Sofuoglu era già il pilota più titolato nel Mondiale Supersport. Il trentunenne turco, grazie al quarto titolo conquistato quest'oggi al Circuit de Nevers Magny-Cours, diventa un'autentica leggenda della competizione, avendo battuto praticamente qualsiasi record, primati che saranno davvero difficili da migliorare in futuro. Non è stato un anno facile per lui, per i momenti difficili in pista ma soprattutto per un'altra tragedia a macchiare la sua vita già costellata da sfortune familiari. La gioia dopo il dolore, la dedica al figlio scomparso: il quarto titolo di Kenan Sofuoglu rimarrà senza ombra di dubbio nella storia della competizione e nei ricordi di tutti coloro che l’hanno vissuta da vicino. >