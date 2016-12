Facebook

Superbike, i piloti si divertono con le bici Il neo Campione del Mondo Superbike Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), Niccolò Canepa (Althea Racing), Markus Reiterberger (VanZon Remeha BMW) e Pawel Szkopek (Szkopek POLand POSITION), insieme ai piloti francesi Christophe Ponsson (Team Pedercini), Lucas Mahias (MG Competition), Jeremy Guarnoni (Team Trasimeno), Matthieu Lussiana (Team ASPI) e Mathieu Dumas (Team OGP) hanno fatto visita alla fabbrica di biciclette LOOK di Nevers, nella quale hanno potuto vedere con mano il processo di progettazione, creazione ed assemblaggio dei prodotti. LOOK ha una storia unica nel mondo del ciclismo che risale al 1984. L’azienda ha inventato il pedale a sgancio rapido, ha prodotto la prima bici con telaio in carbonio e la prima da pista con telaio unico in carbonio. LOOK è un’azienda leader a livello mondiale che ha vinto quattro volte il premio di Bike of the Year, per cui la visita per i piloti è stata molto interessante, visto che il ciclismo è parte importante del loro allenamento. I piloti hanno inoltre avuto accesso ad alcune aree dell’azienda che normalmente sono chiuse al pubblico, nelle quali il processo tecnologico di creazione delle biciclette ha luogo. >