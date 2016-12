Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Superbike: Giugliano rientro magico a Imola Al rientro dopo due mesi e mezzo di stop, in quello che è il suo primo fine settimana di gara della stagione. Il pilota romano ha fatto segnare un tempo 1’46.382 che gli è valso la prima casella di partenza nonostante una quasi caduta nel cambio di direzione della “Variante Bassa”, l’ultima impegnativa chicane prima del traguardo. Per Giugliano si tratta della quarta partenza al palo della carriera, la 166esima per Ducati nella competizione. >