Superbike: Giugliano e Ducati alla riscossa a Portimao Davide Giugliano (Aruba.it Racing – Ducati Superbike) ha conquistato la prima casella dello schieramento di partenza per le due gare del settimo round della stagione 2015 WorldSBK, in programma domani all’Autodromo do Algarve di Portimao, Portogallo. Il crono di 1’41.764, sebbene di quasi quattro decimi più lento del best lap della pista di Tom Sykes (2013), è stato rapido quanto basta per il romano, che conquista quindi la quinta partenza al palo della carriera nel Mondiale Superbike, la seconda della stagione, precedendo di 116 millesimi proprio il pilota KRT. >