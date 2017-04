Facebook

Superbike: Forés prende fuoco Grande spavento ad Aragon per Xavi Forés! Gara-1 complicata per lo spagnolo che prima è scivolato, poi, una volta ripartito, ha visto la sua Ducati prendere fuoco. Le fiamme sono divampate dal motore e il pilota ha dovuto abbondanare la sua Panigale in fretta e furia. Per Forés ustioni lievi al collo: prenderà il via di Gara-2 con delle fasciaure. >