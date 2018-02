Facebook

Superbike, ecco la Kawasaki Ninja ZX-10RR di Rea e Sykes Il Kawasaki Racing Team ha svelato la Ninja ZX-10RR, la moto con cui il campione del Mondo in carica Jonathan Rea e il compagno di scuderia Tom Sykes gareggeranno nel mondiale 2018 Superbike. Grafica e colorazione innovative per la Ninja ZX-10RR. I test invernali sono stati conclusi e ora, dopo la presentazione a Barcellona il team si metterà al lavoro per l'inizio di stagione che si avvicina, con il primo weekend di gare a Phillip Island, in Australia, dal 23 al 25 febbraio. Il tre volte campione in carica Jonathan Rea ha spiegato: "È sempre emozionante scoprire la nuova moto e i nuovi colori. È il vero momento in cui inizia la stagione. Sono super carico e pronto per correre". Gli fa eco Sykes: "Tutto è possibile quest'anno. Siamo andati alla grande nei test. Mi sento benissimo". >