Superbike, doppietta Yamaha in gara-2 a Brno Alex Lowes vince gara-2 del round della Repubblica Ceca nel Mondiale Superbike. A Brno il pilota della Yamaha vince la sua prima gara in carriera davanti al compagno di squadra van der Mark, ora terzo nel Mondiale. Terzo posto per Chaz Davies, mentre il capoclassifica Jonathan Rea finisce fuori al terzo giro. Fuoripista per Marco Melandri mentre era in testa, delusione per l’italiano della Ducati che chiude al 15° posto. >