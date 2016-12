Facebook

Superbike: Davies vince al Lausitzring, Rea cade Colpi di scena ed emozioni nella gara-1 del Mondiale Superbike in Germania. Al Lausitzring Chaz Davies ha dominato dalla prima curva, portando la Ducati al successo e precedendo sul podio Sykes (Kawasaki) e Hayden (Honda). Caduta e ritiro per il leader del campionato Rea, mentre Giugliano ha chiuso solo settimo, preceduto anche da Torres (Bmw), Camier (MV Agusta) e van der Mark (Honda). Out Savadori (Aprilia). >