Superbike, Davies dominatore in gara-1 a Imola Chaz Davies ha confermato il suo stato di grazia a Imola e ha vinto da dominatore gara-1 del Mondiale Superbike. Sul circuito del Santerno il gallese della Ducati si è involato al via e per gli altri non c'è stato nulla da fare. Alla fine Rea (Kawasaki) ha limitato i danni, precedendo sul podio l'altra Panigale di Melandri. Quarto Sykes, poi Fores, Camier e van der Mark. Manche chiusa con 6 giri di anticipo per un brutto incidente di Laverty. >