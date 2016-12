Facebook

Superbike, Checa in sella alla Ducati al Mugello Tre giorni impegnativi, ma anche produttivi, per Carlos Checa che ha svolto una serie di test sul circuito del Mugello, lavorando insieme al team di sviluppo Ducati Superbike. L’ex-iridato, tornato per l’occasione in sella alla Ducati Panigale R Superbike, ha lavorato duro, mettendo nuovamente a disposizione dei tecnici Ducati Corse tutta l’esperienza che ha maturato durante la sua lunga carriera, con lo scopo di fornire informazioni e feedback al team per proseguire ulteriormente con lo sviluppo della moto. >