Superbike: Chaz Davies "mostro" a Laguna Seca Al top in America c'è un Chaz Davies sempre più concreto, motivato e vincente. Autore del weekend perfetto, con Superpole e due successi, ora è terzo nella classifica iridata. Quella a cui pensa Rea, che punta dritto all'obiettivo mondiale e, nonostante l'orgoglio, i gomiti larghi e la voglia, si piega al compagno di box, Sykes, che gli sfila due volte il secondo posto. Intanto Torres fa il funambolo nel rollercoster di Laguna Seca e fa meglio di un appannato Haslam. Delusione invece per Giugliano, mai a podio, e con una caduta impressionante che non fa bene al fisico, ma neanche al morale. >