Superbike, casco speciale per Melandri a jerez Marco Melandri si è presentato sulla pista di Jerez de la Frontera sfoggiando sul suo casco Nolan un’inedita e particolare grafica. Ideata dallo stesso Marco e realizzata da GTT Design, questa grafica celebra i 30 anni di Opinion Leader, agenzia di comunicazione di Alberto Vergani, storico manager del pilota. Sulla calotta del casco, oltre alle scritte celebrative, sono ben visibili le caricature di Alberto Vergani, presidente di Opinion Leader e manager del pilota. Immagini che rimandano a momenti che hanno segnato la storia dell’agenzia: Vergani in posa con Megan Gale per l’allora Omnitel, Vergani con Ivan Capelli, e ovviamente Vergani con Marco Melandri e Carlos Checa, piloti da lui seguiti nel corso dell’intera carriera.

