Superbike, casco speciale di Melandri per Imola Dopo il suo ritorno in Superbike, Marco Melandri celebra la prima tappa italiana del campionato scendendo in pista con una versione speciale del suo casco Nolan X-802RR. Il simpatico riccio portafortuna di Marco diventa un turista, e va alla scoperta dei capoluoghi d’Italia mettendone in evidenza i simboli più famosi. A fare da sfondo il blu del mare che circonda la penisola. Una grafica speciale che Marco ha deciso di mettere a disposizione anche dei suoi fan. Il casco X-802RR in versione Imola 2017, aerografato dallo stesso GTT Design, artista che personalizza tutti i caschi del pilota, sarà in vendita esclusiva sull’e-commerce www.motowide.com in soli 15 pezzi. Motowide.com è l’e-commerce ideato dallo stesso Marco Melandri e destinato alla vendita a prezzi competitivi di accessori e abbigliamento motociclistico dei migliori brand. Il casco Nolan X-802RR versione Melandri Imola 2017 sarà prenotabile su www.motowide.com da lunedì 15 maggio. >