Superbike: Canepa con le Kawasaki in prima fila a Jerez Tom Sykes ha conquistato al ‘Circuito de Jerez’ la sua ventinovesima pole position in carriera, al termine di una combattutissima Tissot-Superpole del Pirelli Spanish Round, decisa negli ultimissimi istanti dopo una girandola di cambi posizioni nel finale. Per il trentenne pilota inglese si tratta della quinta partenza al palo della stagione, ottenuta grazie al tempo di 1’40.292 che gli vale inoltre il nuovo best lap del tracciato andaluso, per soli sei millesimi rispetto al precedente primato appartenente all’ex compagno di squadra Loris Baz. >