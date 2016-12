Facebook

Superbike: Biaggi contro tutti a Sepang Max c'è e sfida i giovanissimi. Smalto e talento in pista, pronto ad agguantare un quarto tempo di spessore in qualifica. Un jolly che rilancia le azioni del romano in vista di due gare impegnative e torride come quelle malesi. Le Kawasaki però sono fortissime, nonostante le difficoltà di Rea. Mentre Torres si candida ancora come outsider e dovrà fare attenzione al ritorno di Guintoli. >