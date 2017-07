Facebook

Superbike, a Laguna Seca Rea vince gara-2 Jonathan Rea si è preso la rivincita su Davies e sulla Ducati, vincendo gara-2 del Mondiale Superbike a Laguna Seca. Il nordirlandese della Kawasaki, sempre più leader del campionato, ha rimontato in fretta dall'ottavo posto in griglia e una volta al comando non si è più voltato. Sul podio con lui sono saliti anche il compagno di team Sykes e lo stesso Davies. Opaco Melandri, costretto al 4° posto da un errore in avvio. Alle sue spalle Fores. >