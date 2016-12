Facebook

Superbike, a Jerez il primo test della stagione Terminato il letargo invernale, la Superbike è scesa in pista quasi al gran completo per il primo vero grande test della stagione. Da Ducati a Honda, passando per la regina Kawasaki, le squadre hanno iniziato il loro avvicinamento alla prima gara del 2016, in programma a fine febbraio a Phillip Island. >