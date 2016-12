Facebook

Superbike, a Donington è sfida Italia-Gran Bretagna La Superbike fa tappa a Donington per il sesto round del Mondiale 2015. I piloti inglesi con Rea in testa giocano in casa, dove dovranno difendersi dall'assalto italiano guidato da Giugliano e da Ducati, Aprilia e MV Agusta. Ma non solo loro hanno dato spettacolo come dimostra l'incredibile "staccata" a ruota alzata di van den Mark. >