Sbk: trionfo di Sykes in Gara 1 Sabato perfetto per Tom Sykes che si conferma il re di Donington Park. Il numero 66 della Kawasaki ha conquistato la nona vittoria consecutiva sul circuito di casa, la prima stagionale. Il britannico, autore della Superpole, è stato quasi perfetto e nella seconda parte di gara si è scatenato. Cadute per Rea e Davies: Mondiale riaperto. Podio per Haslam e Lowes che ha beffato Melandri (Ducati) all'ultimo giro. >