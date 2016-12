Facebook

Sbk, Sykes stravince gara-1 A Sepang in Malesia Sykes, dopo aver conquistato la Superpole con il record della pista, fa la differenza anche in gara-1. Rea taglia il traguardo con cinque secondi di ritardo, ma davanti al ducatista Chaz Davies. Giornata da dimenticare per le Aprilia, entrambe finite per terra.