SBK: Sykes da record a Donington Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha conquistato la prima casella di partenza per le due gare del sesto round del Mondiale Superbike, in programma domani a Donington Park. Si tratta della ventiseiesima pole position per il ventinovenne originario di Huddersfield, West Yorkshire, la terza su questa pista, sulla quale ha già ottenuto quattro successi e sette podi. Il pilota ufficiale della Casa di Akashi, grazie al tempo di 1’27.071, ha migliorato il best lap della pista, che risaliva al 2013 ed apparteneva proprio al vincitore del titolo di quella edizione. Completano la prima fila il capo classifica Jonathan Rea, che di Sykes è il compagno di squadra e Davide Giugliano (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team), con i tre premiati nel parc fermé dall’iridato 2003 del Mondiale Superbike, Neil Hodgson. >