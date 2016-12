Facebook

SBK, Superpole: prima fila con due Ducati e un'Aprilia a Laguna Seca La Panigale R mette tutti in riga nelle qualifiche del sali-scendi californiano. Chaz firma il best lap, ma Davide è in scia e resiste all'assalto di un inedito Torres. Soffrono le Kawasaki, che potrebbero aver nascosto qualcosa per la gara...