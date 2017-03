Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sbk, prove libere in Thailandia nel segno Kawasaki Jonathan Rea è il più veloce di tutti nelle prove libere sul circuito di Buriram. Il pilota della Kawasaki ha dominato sia la FP1 che la FP2, chiudendo in 1'33''573, oltre 2 decimi più veloce del compagno Tom Sykes. Le Ducati devono accontentarsi del terzo e quarto tempo, con un ottimo Melandri che finisce davanti a Davies per 4 centesimi. Conferme in positivo per la Yamaha di Lowes (quinto tempo) e per la Ducati del team Barni di Forés (sesto). >