Sbk, prime curve europee Marco Melandri chiude in testa alla classifica dei tempi combinati il venerdì di libere ad Aragon, terzo appuntamento del mondiale Superbike 2018. Nella terza e ultima sessione la pioggia ha costretto i piloti ai box per gran parte del tempo, consentendo a pochissimi di migliorare i propri crono di giornata: il ravennate resta il più veloce con l'1''50''602 ottenuto in FP2, davanti alle Kawasaki di Rea (+ 0''039), Sykes (+ 0''197) e all'altra Panigale di Davies (+ 0''473). >