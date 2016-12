Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sbk, la Ducati di Menghi Ecco la livrea della Ducati Panigale di Fabio Menghi per il prossimo Mondiale Superbike. Il Team VFT Racing 2016 si è presentato a Misano. Il pilota italiano ha svelato anche il suo casco: "Non vedo l'ora di girare e fare esperienza su questa moto per cercare di dare il massimo già dalla prima gara a Phillip Island!". >