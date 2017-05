Facebook

Sbk, incidente in bici per Hayden: è grave Il mondo del motociclismo è in ansia per Nicky Hayden. Il 35enne pilota americano, ex campione della MotoGP nel 2006 e oggi impegnato in Superbike con la Honda, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Hayden si stava allenando in bici nel Riminese quando si è scontrato frontalmente con un'auto. E' stato subito ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini: le sue condizioni sarebbero preoccupanti. >