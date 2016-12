Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sbk, Giugliano ha nel mirino le Kawasaki Settimo round si Superbike a Donington in Inghilterra. Il venerdì di prove libere si chiude con Sykes e Rea al comando inseguiti da un ottimo Davide Giugliano. Chaz Davies bloccato dalla moto che va in fiamme in seguito a un guasto.