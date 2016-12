Facebook

Sbk, gara-1 spettacolare vinta da Rea ad Assen Bellissima gara-1 ad Assen vinta dalla Kawasaki di Jonathan Rea. La Superbike regala grandi emozioni in una lotta all'ultima curva che vede finire fuori pista Sykes e van der Mark. Davies, in testa per gran parte della corsa, è secondo. Hayden terzo, mentre Giugliano si ritira dopo pochi giri.