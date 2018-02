Facebook

Sbk, ecco la nuova Ducati Continuità Ducati: livrea rossonera per andare all'assalto della Kawasaki. Il team Aruba ha svelato la nuova Panigale R che sarà guidata ancora da Marco Melandri e Chaz Davies nel Mondiale Superbike. L'italiano è pronto a ripetersi dopo l'ottima stagione passata: "Non vedo l'ora di volare in Australia anche se soffro di mal di schiena". Il gallese, invece, vuole prendersi la rivincita su Rea e conquistare il Mondiale. È l'ultimo anno della Panigale a 2 cilindri: dal 2019 andrà in pensione e si correrà con il 4 cilindri. >