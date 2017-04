Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sbk Aragon, Davies vince Gara 2 Chaz Davies vince Gara 2 ad Aragon e interrompe il dominio di Jonathan Rea nel mondiale Superbike. Il gallese della Ducati riscatta la caduta in Gara 1 e trionfa davanti al campione del mondo in carica al termine di una splendida rimonta dalla decima posizione in griglia. Terza al traguardo l'altra Ducati di Marco Melandri, che centra il suo quarto podio stagionale. Davies scavalca Sykes in seconda posizione in classifica e rosicchia 5 punti a Rea. >