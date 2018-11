Jonathan Rea domina anche sul nuovo circuito di San Juan El Villicum e trionfa in Gara 1 nel round argentino della Superbike. Il fresco campione del mondo ha tagliato il traguardo in solitaria centrando la nona vittoria di fila in stagione, un altro record per lui. Nulla da fare per la Ducati di Melandri, che partiva dalla pole: il ravennate si è dovuto accontentare del 2° posto davanti a Razgatlioglu. Caduta e ritiro per Davies con l'altra Panigale.