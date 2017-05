Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rea, primo giro show Dopo 9 vittorie consecutive a Donington, Tom Sykes ha dovuto abdicare in Gara 2 Superbike. A togliergli lo scettro è stato il compagno di team Jonathan Rea che si è preso la rivincita dopo Gara 1. Altra doppietta Kawasaki in terra inglese. La Ducati ha limitato i danni con Chaz Davies a podio dopo una grande riimonta conclusa all'ultimo giro col sorpasso su Van der Mark. Sfortuna per Melandri che si è dovuto ritirare. >