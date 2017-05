Rea padrone in Olanda

Fernando Gaviria è il re degli sprint in questo Giro d'Italia 2017. Il colombiano della Quick Step-Floors, già vincitore a Cagliari, si ripete a Messina dove conquista la quinta tappa precedendo l'azzurro Jakub Mareczko, secondo con una grande rimonta, e Sam Bennett, terzo; quarto Greipel, sesto Kristian Sbaragli. Non cambia nulla in classifica generale dove Bob Jungels, anche lui Quick Step-Floors, conserva la maglia rosa.

Jan Polanc si aggiudica la quarta tappa del Giro d'Italia, la Cefalù-Etna. Lo sloveno della UAE Emirates compie una vera e propria impresa, partito in fuga con un altro gruppetto di corridori è l'unico a resistere a tutti gli attacchi e a vincere, conquistando la sua seconda vittoria al Giro. Nibali e Quintana non si scoprono e arrivano col gruppo. La nuova maglia rosa è il lussemburghese Bob Jungels della Quick-Step.

Hanno affilato le racchette come coltelli Eugenie Bouchard e Maria Sharapova nella sfida tra regine del Mutua Madrid Open. La canadese è stata la collega più dura sul ritorno in campo della russa, accusata di essere "un cattivo esempio, un'imbrogliona per l'uso di meldonium". E la rivalità si è vista in ogni colpo di una sfida intensa vinta 6-4 al terzo set dalla Bouchard. Un grande spettacolo durato 2 ore e 50 minuti.