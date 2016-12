Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rea e Sykes battezzano la Kawasaki ZX-10R 2017 Prima della tappa Sbk al Lausitzring, Jonathan Rea e Tom Sykes hanno tenuto a battesimo il modello 2017 della Kawasaki ZX-10R in versione stradale. Il nuovo modello ha le stesse specifiche dell’impressionante Ninja 2016 con la piattaforma inerziale IMU e l’albero motore con inerzia diminuita del 20%. La Ninja ZX-10R 2017 sarà disponibile presso i concessionari ufficiali Kawasaki negli ultimi mesi del 2016 in due colorazioni: Pearl Blizzard White/ Metallic Flat Raw Titanium e Lime Green/ Ebony “KRT Edition”. Ma c'è anche una versione ancora più racing, denominata ZX-10RR, che verrà distribuita in un massimo di 500 esemplari in Europa. Si tratta di un modello con numerose componenti derivate dalle corse nel Mondiale Superbike. >