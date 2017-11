Facebook

Rea è senza pietà Jonathan Rea trionfa anche in Gara 2 in Qatar e chiude con la vittoria numero 16 il mondiale Superbike 2017. Il campione del mondo replica il dominio di venerdì, tenendosi dietro ancora una volta la Ducati di Chaz Davies. Il gallese, comunque, blinda il 2° posto mondiale, complice la caduta in avvio dell'altra Kawasaki di Tom Sykes. Sul podio anche la Yamaha di Alex Lowes, solamente 6° Marco Melandri con l'altra Panigale. >