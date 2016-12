Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Yamaha vince la 8 Ore di Suzuka La spettacolare caduta di Stoner non ha fatto passare in secondo piano la grande vittoria della Yamaha alla 8 Ore di Suzuka, prova del campionato endurance. La squadra composta dai piloti della MotoGP Pol Espargaro e Bradley Smith, insieme al giapponese Katsuyuki Nakasuga, ha dominato fin dalle prove, andando a vincere sulla pista della rivale Honda. Un successo che conferma le ottime doti della R1, quest'anno al debutto e che nel 2016 sarà al via del Mondiale Superbike. >