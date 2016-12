Facebook

La Superbike torna in Europa Dopo Phillip Islad e Buriram, la Superbike è approdata in Europa per il terzo round del Mondoiale 2016. Ad Aragon l'attesa è tutta per il duello rinnovato tra Kawasaki e Ducati, anche se non si escludono sorprese come hanno confermato le prove libere.