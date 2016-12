Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Gara 1, Johnny Rea fa tris Vince ancora il campione in carica che fatica più del previsto per mettersi davanti al compagno di squadra Sykes. Van der Mark commette un paio di errori e finisce terzo staccato. Peccato per Giugliano che ha un ottimo passo gara ma nel tentativo di superare Davies cade a terra.