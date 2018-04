Facebook

Ducati Panigale V4 per Sportmediaset: in pista con Temporali Il futuro del Team Aruba Ducati Superbike parte da qui: ecco la nuova versione con motore V4 pronta a scendere in pista nella livrea ispirata alle moto di Melandri e Davies. Aggressiva e tagliente, potente e veloce: è la moto dedicata a Sportmediaset per scendere in pista con Max Temporali nei round di Assen, Imola, Misano, Portimao e Magny Cours. Nel consueto “giro di pista” pre-gara, Max racconterà le emozioni del V4 e le caratteristiche dei circuiti direttamente dal suo casco. La grafica è davvero ben riuscita, adesso non resta che “sentirla” in moto. E il countdown, per gli appassionati della “rossa”, è iniziato. >