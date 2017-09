Facebook

Ducati, ecco il motore Desmosedici Stradale A Misano la Ducati ha svelato il nuovo motore Desmosedici Stradale. L'ultimo gioiello della casa di Borgo Panigale è il primo quattro cilindri a V prodotto in serie. Alla presenza di Dovizioso, Lorenzo e Pirro, Domenicali ha presentato il propulsore, che deriva dalla MotoGP e sarà prodotto in due versioni: una da 1.103 cc per la futura Panigale V4 e una seconda con cilindrata poco inferiore ai 1.000, che equipaggerà la versione "R" che parteciperà al Mondiale Superbike dal 2019. >