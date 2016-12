Facebook

Bmw, ecco la nuova S1000RR Il Team Althea ha svelato la livrea della Bmw S1000RR che parteciperà al prossimo Mondiale Superbike. In sella l'ex Aprilia Jordi Torres e la giovane promessa Markus Reiterberger. Nella Superstock 1000 FIM Cup, invece, correrà Raffaele De Rosa. Lo spagnolo Torres è pronto all'esordio: "Sono da poco approdato nell’Althea BMW Racing Team, ma mi sento già in famiglia: dal primo all’ultimo, sono tutte persone appassionate e competenti di moto e motociclismo e hanno grandi aspettative su di me. Ho provato la BMW S1000RR per la prima volta ai test di Jerez de la Frontera, a novembre, e poi a Vallelunga; fin da subito ho avuto delle belle sensazioni, c’è ancora da lavorare, ma il potenziale è enorme. Togliere il velo oggi alla mia moto mi ha emozionato molto, è bellissima e con lei, sono sicuro, ci sarà da divertirsi". >