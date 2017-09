Facebook

Biaggi appende il casco al chiodo L'aveva già detto, ma Max Biaggi ha voluto ribadirlo: "Mai più su una moto, neanche per gioco". La decisione è maturata dopo l'incidente con la Supermotard che stava per costargli la vita: "Tornare su una moto? È un pezzo di vita che credo di aver archiviato del tutto. Negli ultimi anni ci salivo più per abitudine che per altro. Credo che non salirò più in sella neanche per gioco. Anche se ritengo la passione per la moto la mia emozione più intima. Non è mai stata una droga, ma un oggetto capace di regalarmi libidine, gioia e sentimento". >