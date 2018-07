Facebook

Superbike: Melandri sul podio a Misano Jonathan Rea fa il bis a Misano, nel round d'Italia del Mondiale Superbike, ripetendosi in gara-2 dopo la vittoria ottenuta sabato. Per il leader del Mondiale è la decima vittoria stagionale a cavallo della sua Kawasaki. Grande rimonta per il britannico, che si è conclusa davanti alla Yamaha di van der Mark e alla Ducati di Marco Melandri, ottimo terzo dopo le difficoltà della giornata di ieri. Rea allunga ancora in classifica su Davies, ora a -92. >