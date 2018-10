Facebook

Superbike, Laverty si dà al calcio Eugene Laverty si gode le ultime ore che precedono il decimo round del Mondiale Superbike indossando gli scarpini da calcio: è avvenuto allo stadio di Portimao. L’irlandese ha portato la Aprilia RSV4 sul campo della squadra della Primera Liga, la Portimonense Sporting Clube, e ha incontrato diversi calciatori ed il presidente. Il club è nato e gioca le partite a Portimao, a pochi chilometri dall’Autodromo Internacional do Algarve. Anche se Laverty non ha intenzione di cambiare sport, ha tirato fuori il Robbie Keane che è in lui appena ha calpestato l’erba dello stadio, scambiando qualche consiglio con i giocatori e mostrando qualche trucchetto con il pallone. Come da tradizione, ha scambiato la sua maglietta Milwaukee Aprilia con quella della Portimonense. >