Superbike, gara-2 cancellata in Qatar E' finita con una corsa in meno la stagione del Mondiale Superbike. La gara-2 prevista in Qatar, infatti, è stata cancellata a causa delle condizioni della pista, che presentava ancora pericolosi rivoli d'acqua dopo il nubifragio che si era abbattuto in mattinata sul tracciato di Losail. Sono stati gli stessi piloti a convincere la direzione gara a chiudere in anticipo la stagione nonostante poco prima avessero regolarmente corso le Supersport. Ma evidentemente con le "mille" sarebbe stato troppo rischioso >