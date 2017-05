Facebook

Addio Kentucky Kid: è morto Nicky Hayden Nicky Hayden non ce l'ha fatta: è morto dopo un incidente in bici mentre si allenava nel riminese. Il campione del mondo MotoGP nel 2006, copo un bel duello con Valentino Rossi, ha corso 218 gare nella classe regina dal 2003 al 2015 prima di passare alla Superbike con Honda negli ultimi due anni. Nel Motomondiale ha vinto 3 gare e conquistato 28 podi con 5 pole position con Honda e Ducati. A 35 anni si è spento dopo uno schianto in bici: addio Kentucky Kid.

